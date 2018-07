Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de 37 de ani se afla in grija unei clinici psihiatrice din apropiere de Los Angeles Michelle Williams Michelle s-a internat acolo pentru a se trata de depresie. „Ani de-a randul m-am dedicat popularizarii ideii ca oamenii trebuie sa se preocupe de sanatatea lor mentala, sa aiba puterea sa…

- Cantareața americana Michelle Williams, devenita celebra ca membra a trupei Destiny's Child, alaturi de Beyonce și Kelly Rowland, a fost internata intr-o clinica de psihiatrie din apropiere de Los Angeles, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Surse apropiate artistei au declarat pentru tmz.com…

- Odinioara unul dintre cele mai mari staruri hollywoodiene, Heather Locklear a ajuns o epava. Atracție fața de bad boys, dependența de alcool și antidepresive, rabufniri violente – așa se poate rezuma viața ei din ultimii ani. Iar ultimul episod a privat-o de libertate, actrița de 56 de ani fiind internata…

- Actrita americana Heather Locklear( 56 ani), una dintre vedetele serialului de televiziune “Melrose Place”, a fost a fost internata intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce a amenințat ca se impușca. O sursa apropiata vedetei a declarat pentru publicația TMZ ca a sunat duminica la Urgența, dupa ce actrița…

- Cantareața americana a facut o achiziție mai neobișnuita. Ea a devenit proprietara unei biserici vechi de peste 100 de ani, ce a fost evaluata la 850.000 dolari. Biserica din piatra nu a mai fost folosita in scopuri religioase de foarte mult timp, din lipsa de enoriași, noteaza TMZ. In urma cu cateva…

- Adele (Adele Laurie Blue Adkins) s-a nascut la 5 mai 1988, in Tottenham, Marea Britanie. A inceput sa cante de la varsta de patru ani, in copilarie fiind influentata de muzica formatiei britanice Spice Girls. Incepand cu varsta de 11 ani, cand s-a mutat alaturi de mama sa in cartierul West Norwood,…

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei ''Africa'', un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie, potrivit Agerpres. ''V-a facut sa dansati cu milioanele…