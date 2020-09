Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Lily Allen si actorul David Harbour, cunoscut pentru rolul din serialul „Stranger Things”, s-au casatorit in Las Vegas, potrivit revistei People, potrivit news.ro.Allen, in varsta de 35 de ani, si Harbour, in varsta de 45 de ani, s-au casatorit luni, in capela Graceland, unde un imitator…

- Cantareata si actrita belgiana Annie Cordy, interpreta a unor hituri precum ”Tata Yoyo” si ”La bonne du cure”, a murit vineri, la varsta de 92 de ani, langa Cannes, in sudul Frantei, relateaza AFP, citat de agerpres.ro."A lesinat in jurul orei 18:00.

- Actorul american Sean Penn, care anul acesta implineste 60 de ani, s-ar fi casatorit in secret cu Leila George, in varsta de 28 de ani, scrie luni ziarul spaniol La Vanguardia. Sean Penn si Leila George s-au casatorit intr-o ceremonie secreta, dupa cum a dezvaluit sotia producatorului Mike Medavoy,…

- Benjamin Storm Keough, fiul Lisei Marie Presley si nepotul muzicianului Elvis Presley, a murit la varsta de 27 de ani, aparent din cauza unei rani provocate prin impuscare, scrie presa americana, potrivit news.ro.Managerul Lisei Marie Presley, Roger Widynowski, a transmis: „Are inima franta, este…

- Justitia britanica l-a autorizat joi pe actorul american Johnny Depp sa dea in judecata pentru defaimare tabloidul britanic The Sun, care l-a descris drept un sot violent, deschizand calea inceperii unui proces martea viitoare, relateaza AFP. Vedeta din "Piratii din Caraibe", in varsta…

- Dennis Quaid, in varsta de 65 de ani, și Laura Savoie, in varsta de 26 de ani, s-au casatorit in secret. Dragostea nu are varsta, iar Cupidon loveste adesea fara sa se uite incotro indreapta sagetile, și iata ca, dupa ce s-a zvonit ca cei doi sunt siguri pe iubirea lor și iși doresc sa-și […]

- Cantareata britanica Duffy a lansat piesa „River in the Sky”, al doilea single al ei aparut anul acesta dupa o pauza indelungata, anunța news.ro.Aproximativ zece ani, Aimee Anne Duffy a stat departe de lumina reflectoarelor. In luna februarie a acestui an, a povestit intr-un mesaj publicat…