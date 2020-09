Canotorii români au cucerit 10 medalii la Europene Romania a obținut 10 medalii, dintre care 5 de aur, 3 de argint și 2 dea bronz, la Campionatele Europene de canotaj, rezervate sportivilor cu varsta sub 23 de ani, competiție ce s-a desfașurat la Duisburg, in Germania. Potrivit Federației Romane de specialitate, medaliile de aur au fost obtinute de echipajele de dublu rame feminin […] The post Canotorii romani au cucerit 10 medalii la Europene... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

