Canotaj: România are o barcă în semifinale şi patru în recalificări,…

Barca de dublu rame masculin a Romaniei, compusa din Andrei-Petrisor Axintoi si Iliuta-Leontin Nutescu, s-a calificat, miercuri, in semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj pentru juniori de la Plovdiv (Bulgaria), dupa ce a castigat seria sa. La patru vasle masculin, Lucian-Andrei Florea, Alexandru Nitan, Petrisor-Darius Groza si Ionut Pavel, au terminat seria lor pe locul al treilea si vor evolua in recalificari, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Eduard-Dragos Culdiuc si Alin Vasile Buzdugan au incheiat pe locul al patrulea in seria lor la dublu vasle masculin,…