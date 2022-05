Stiri pe aceeasi tema

Lungmetrajul "Triangle of Sadness", regizat de cineastul suedez Ruben Ostlund, a castigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata seara juriul competitiei oficiale, relateaza site-ul oficial al evenimentului, potrivit Agerpres."Triangle of Sadness"…

Un sat din Transilvania ca laborator exploziv al xenofobiei: cineastul roman Cristian Mungiu, in competitie la Cannes, spera cu "RMN" sa deschida ochii europenilor despre acest rau care ii roade, scrie AFP. "Sper ca oamenii vor intelege ca vorbesc despre ei", a explicat pentru AFP regizorul, in cursa…

Pe Coasta de Azur se intinde covorul rosu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a editie a Festivalului international de film de la Cannes. In competitie sunt si doua filme romanesti. Corespondenta RRA, Daniela Coman, arunca o privire…

Actorul american Forest Whitaker, premiat cu Oscar, va primi Palme d'Or onorific la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes care va avea loc intre 17 si 28 mai, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro.

Actorul francez Vincent Lindon, recompensat pe Croazeta cu premiul de interpretare masculina in 2015, va prezida juriul celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 17-28 mai, au anuntat marti organizatorii evenimentului intr-un comunicat.

- Regizorul Cristian Mungiu va concura cu filmul ‘R.M.N.’, o coproductie franco-romano-belgiana, in competitia pentru La Palme d’Or a festivalului de la Cannes din acest an, in timp ce Alexandru Belc, cu filmul ‘Metronom’, va concura in a doua cea mai importanta sectiune a festivalului, Un Certain Regard,…