Caniculă și toxiinfecții alimentare. Cine este mai expus In ultimele zile, a crescut numarul persoanelor care se prezinta la camerele de garda cu simptome de toxiinfecții alimentare. Cei mai expuși la toxiinfecții alimentare sunt copiii, varstnicii, femeile insarcinate, persoanele cu sistem imunitar slabit. In general, dar mai ales in ziele caniculare, mancarea și bauturile alterate, fructele și legumele care nu au fost bine spalate, mainile nespalate temeinic inainte și dupa ce mancam, inainte și dupa ce folosim toaleta pot mari riscul de toxiinfecții alimentare. Cele mai multe tipuri de toxiinfecții alimentare sunt provocate de bacterii, paraziți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

