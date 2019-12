Stiri pe aceeasi tema

- „Va invitam sa petrecem impreuna, pe 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei și sa-ncingem hora, in Piața Traian, la Targul de Produse Tradiționale!”, suna invitația societații de piețe, facuta pe Facebook. Potrivit celor de la piețe, se vor gati mii de porții de fasole cu ciolan și…

- Este exclus ca USR Timiș sa faca o alianța cu PNL pentru susținerea unui candidat comun la alegerile locale de anul viitor. Anunțul a fost facut, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de catre Cristian Moș, liderul USR Timiș. „Filialele USR au autonomie și Dan Barna a specificat ca discuția de…

- Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de…

- Va reamintim ca Timișoara a trecut printr-o criza a curațeniei stradale dupa ce Primaria Timișoara nu a reușit sa gaseasca la timp o firma dispusa sa se ocupe de acest domeniu. Timp de șase luni, cu excepția zilelor in care angajații municipalitații și ai societaților din subordinea Consiliului…

- Proiectul propus a starnit multe controverse, inca de acum doi ani, cand a fost prima dezbatere pe acest subiect. Proiectul a fost atunci retras, in urma presiunii puse de opinia publica din Timișoara, insa va fi readus in discuție la finele acestei saptamani, la urmatoarea ședința…

- Propunere inedita și curajoasa a unui candidat la Primaria Timișoara. Dominic Samuel Fritz, care a fost desemnat sa intre in lupta cu actualul primar Nicolae Robu – dupa ce a fost ales in interiorul filialei in urma unui duel cu senatorul USR Nicu Falcoi, Aida Szilagyi, inginer chimist și Alexandru…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca vrea sa il dea afara pe rezidentul arab care a fost angajat ilegal ca medic școlar in cadrul instituției, insa nu reușește sa faca asta. Potrivit edilului-șef, medicul este de negasit, fiind mereu in concediu.…

- Fațada Palatului Culturii, aflat in centrul Timișoarei, urmeaza sa fie reabilitata. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca recent a fost semnat contractul pentru efectuarea de lucrari suplimentare de reabilitare a fațadei cladirii care adapostește…