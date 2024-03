Candidații AUR Argeș pentru primării, lansați în centrul Piteștiului Joi, 21 martie, in fața sediului Primariei Pitești a avut loc o așa-numita conferința de lansare a candidaților AUR Argeș pentru posturile de primar din județul Argeș. Citește și: E gata expertiza pentru Bulevardul „Pardon”, dar ISC-ul menține blocajul La acest eveniment, unde, practic, s-a anunțat ca respectivii candidați vor fi lansați, intr-o ceremonie ce […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Șelaru, alis Selly, și Alex Velea au sarbatorit vineri, 8 martie, alaturi de sute de tineri, deschiderea unei noi pizzerii in centrul Piteștiului. Citește și: Peste 250 de elevi din Topoloveni au vazut gratis filmul „Warboy” la Casa de Cultura Numele celor doi, unul fiind vlogger și celalalt…

- Un scandal violent a izbucnit, marți, intre doi șoferi, pe Bulevardul 21 decembrie 1989 din Cluj-Napoca.In imagini se poate observa cum doi barbați iși impart pumni și picioare in mijlocul traficului, chiar printre mașini, fiind desparțiți doar de intervenția celorlalți șoferi.Totul a fost filmat…

- Din 26 februarie 2024, sediul temporar al Primariei Pitești este la Centrul de Calcul din Bd. Republicii! In curand, se da startul lucrarilor de reabilitare enegetica a cladirii situate in str. Victoriei, nr. 24 – sediul Primariei Municipiului Pitești, in cadrul unui proiect cu finanțare europeana.…

- Primaria Pitești va funcționa, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare energetica a cladirii din Piața Primariei, la Centrul de Calcul din Bd. Republicii! In curand, se da startul lucrarilor de reabilitare enegetica a cladirii situate in str. Victoriei, nr. 24 – sediul Primariei Municipiului Pitești,…

- Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a anunțat ca a semnat protocolul prin care Piteștiul devine orașul gazda al Campionatului European de Ju-Jitsu U16, U18 & U21, in perioada 4 – 7 aprilie 2024. Iar in acest weekend are loc Campionatul Național Ju-Jitsu 2024. Citește și: Baschet. FC Argeș a batut-o…

- Deși nu a avut parte de furia efectiva a primariței Lasconi care declara ca-i este sila sa vorbeasca despre el, prefectul de Argeș se confrunta cu problema Bulevardului ”Pardon” ori de cate ori ii calca pantofii pe strazile din Campulung. Ultima data i s-a intamplat asta in zi de duminica, cand unii…

- O imagine rara. Patru Cetațeni de Onoare ai Piteștiului la un loc. 20 mai 2006, in sala mare de ședințe a Primariei Pitești.In fotografie apar, de la stanga la dreapta: actorul Ion Focșa, Constantin Stroe, managerul de legenda al „Automobile Dacia”, Alexandru Puiu, rector fondator al Universitații „Constantin…