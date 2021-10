Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Parisului si candidata socialistilor la presedintia Frantei, Anne Hidalgo, a deplans faptul ca tineri francezi care doresc sa urmeze Medicina se inscriu la facultati din Romania sau Belgia pentru ca nu reusesc acest lucru in Franta, desi aceasta tara are un deficit de personal medical.

- Romania va avea o crestere economica de 7,0% in 2021 si de 4,8% in 2022, conform estimarilor Fondului Monetar International (FMI), iar inflatia ar putea atinge nivelul de 4,3% anul acesta, urmand sa scada la 3,4% anul viitor. Conform proiectiilor prezentate in raportul privind „Perspectivele Economice…

- Alte 1470 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 16 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 4-Italia, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Franța, 1-Irlanda, 1-Marea Britanie, 1-Spania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate…

- Ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, conduce o miscare europeana comuna care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro si platile in numerar de pana la 5.000 de euro. Inițiativa ar veni in sensul prevenirii spalarii de bani si alte activitati infractionale, potrivit site-ului DutchNews.nl.…

- Duminica a intra in vigoare noua lista a tarilor in functie de riscul epidemiologic. Astfel, Franta intra pe lista rosie, alaturi de Grecia, Spania, Maria Britanie, Irlanda si Portugalia. Persoanele nevaccinate care sosesc in Romania din aceste tari trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. Sunt…