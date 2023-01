Când vor lua elevii următoarea vacanță? Mii de elevi așteapta cu nerabdare vacanța. Urmatoarea vacanta a elevilor din București va fi programata undeva in perioada 6 – 26 februarie, insa nu va fi pentru toata lumea la fel. In luna februarie, elevii se vor bucura de o noua vacanța, care va dura o saptamana. Urmatoarea vacanta va fi programata, conform deciziilor inspectoratelor scolare judetene, astfel: Inspectoratele școlare județene Ilfov și Suceava au ales perioada 6-10 februarie 2023, potrivit Ministerului Educației. Inspectoratele școlare județene Arges, Bihor, Bistrița-Nasaud, Calarași, Cluj, Dambovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

