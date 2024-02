Când vor avea loc alegerile PREZIDENȚIALE. Coaliția de la guvernare a luat o decizie Cand vor avea loc alegerile PREZIDENȚIALE. Coaliția de la guvernare a luat o decizie Primul tur al alegerilor prezidentiale va avea loc pe 15 septembrie, in timp ce cel de-al doilea tur va fi organizat pe 29 septembrie, au decis, marti, liderii coalitiei de guvernare, au declarat pentru MEDIAFAX surse din cele doua formatiuni. „Am decis ca prezidentialele sa se desfasoare pe 15 si 29 septembrie”, spun pentru MEDIAFAX […] Citește Cand vor avea loc alegerile PREZIDENȚIALE. Coaliția de la guvernare a luat o decizie in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

