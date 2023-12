Stiri pe aceeasi tema

- Bucurii de sarbatori – “Daruri pentru copiii comunitații” In aceasta perioada plina de magie și bucurie, PSD Campia Turzii este onorat sa anunțe inițiativa noastra speciala dedicata copiilor din comunitatea

- Endrick, brazilianul in varsta de 17 ani care se va muta in vara lui 2024 de la Palmeiras la Real Madrid, a vorbit despre rasism, spunand: „Sunt negru și nu trebuie sa ascund acest lucru". Endrick e poate cel mai promițator tanar jucator brazilian. Pe 16 noiembrie, la 1-2 in fața Columbiei, atacantul…

- Partidele de duminica de la Campionatul Mondial de handbal feminin au adus o infrangerea Braziliei in fața Spaniei (25-27), dar și victoria categorica a Danemarcei cu Chile, scor 46-11, in grupa Romaniei.

- Pentru a combate riscurile pentru sanatate ale statului pe scaun toata ziua, la birou, sau acasa, pe canapea in fata televizorului, specialistii ne indeamna sa iesim la o plimbare rapida de 22 minute. Noile cercetari, publicate de British Journal of Sports Medicine, arata ca persoanele care fac cel…

- Pentru a combate riscurile pentru sanatate ale statului pe scaun toata ziua, la birou, sau acasa, pe canapea in fata televizorului, specialistii ne indeamna sa iesim la o plimbare rapida de 22 minute. Noile cercetari arata ca persoanele care fac cel putin 22 de minute de activitate fizica in fiecare…

- Pentru a combate riscurile pentru sanatate ale statului pe scaun toata ziua, la birou, sau acasa, pe canapea in fata televizorului, specialistii ne indeamna sa iesim la o plimbare rapida de 22 minute, noteaza News.ro. Noile cercetari arata ca persoanele care fac cel putin 22 de minute de activitate…

- La capatul unei finale foarte tensionate, degustatorii romani au devenit campionii mondiali la degustare, pe 14 octombrie 2023, la Chateau Sainte-Roseline, in Provence. Franța s-a clasat pe locul 4, scrie La Revue de Vin de France. Sambata, 14 octombrie, ochii lumii vinului au fost ațintiți asupra Chateau…

- Cel de-al saselea deces in urma exploziei s-a produs in 30 septembrie, fiind vorba despre o persoana cu arsuri pe mai mult de 40% din suprafata corpului, potrivit raportului privind starea victimelor publicat astazi, 2 octombrie, de catre Ministerul Sanatații. Dintre pacientii aflati in strainatate…