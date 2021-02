Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au fost sesizati prin intermediul Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la doua infractiuni de furt. Avand in vedere cele constatate, jandarmii au intocmit pe numele barbatilor actele de sesizare necesare organelor…

- A nins abundent in capitala Spaniei. O familie de moldoveni stabilita in Azuqueca de Henares, localitate de la periferia Madridului, a expediat un video redactiei noastre, unde putem vedea cum oamenii se bucura din plin de zapada.

- Cea de-a cincea soție a lui Ilie Nastase, Ioana, a fost rupta in bataie, vineri seara, in locuința fostului tenismen din nordul Bucureștiului. Ioana Nastase a sunat la 112, iar un echipaj de poliție a salvat-o de pumnii soțului. Ilie Nastase nu a negat, la Realitatea PLUS, incidentul și a…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! De cand Pepe a anunțat ca el și Raluca Pastrama divorțeaza, intrebarea care a staruit pe buzele tuturor a fost „cine se afla in spatele acestei decizii?”. Dupa ce s-a spus ca ar fi vorba despre un pretendent al brunetei, se pare ca adevarul…

- Cine-ar fi crezut? Dupa ce au iubit același barbat, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, au devenit cele mai bune prietene. Așadar, cele doua nu sunt nici pe departe rivale, ba din contra, se ajuta reciproc in orice situație! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau…

- Jorge si-a aniversat fiica alaturi de actuala familie. De laeveniment nu au lipsit Alina Laufer, fosta soție a artistului și actualul eisoț. Karina a implinit 12 ani, iar tatal ei i-a transmis un mesaj emoționant. „Pana sa apari in viata mea, credeam ca sunt cel mai fericit, apoi am inteles ce inseamna…

- Atunci cand vine vorba de cadouri pentru cei dragi, Luminița Becali e maestra! In plus, cea mai șmechera soție de milionar nu se uita la bani și calculeaza bine fiecare detaliu! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Atunci cand vine vorba de ajutor, George Piștereanu știe imediat sa-l cearta. Vorba ca ”prietenul la nevoie se cunoaște” este valabila și pentru el, iar paparazzii Spynews.ro au surprins tot!