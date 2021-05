Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda vremurilor grele, Andreea Raicu nu se uita la bani atunci cand vine vorba de mofturile proprii! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe vedeta in timpul unei vizite la o reprezentanța auto, unde a pus ochii pe un bolid de lux de zeci de mii de euro, care o aștepta „mandru” in parcare.

- Gina Pistol e pusa pe fapte mari! Partenera lui Smiley și-a anunțat fanii care o urmaresc pe rețelele de socializare ca s-a apucat din nou de sport, la cateva saptamani dupa ce a nascut-o pe frumoasa lor fiica, Josephine. Așadar, chiar daca a slabit deja 15 kilograme, prezentatoarea de la Chefi la cuțite…

- Vineri a inceput la Lugoj vaccinarea fara programare cu Vaxzevria (AstraZeneca). La centrul de vaccinare de la Sala de Sport “Lavinia Milosovici” erau disponibile joi seara nu mai putin de 800 de doze. “Va fi permisa vaccinarea persoanelor care opteaza pentru acest tip de vaccin, prin prezentarea directa…

- Premierul Romaniei Florin Cițu asigura ca economia nu va fi oprita complet pentru ca fenomenul economic conduce la un „cost psihic al societații”. „Asta vreau sa asigur romanii, Guvernarea continua. Actul de guvernare e unul iar discuțiile politice e altceva. PNL e un partid puternic.…

- Dublul campion NBA Kevin Durant a fost amendat pentru comentarii misogine și homofobe la adresa actorului și comediantului Michael Rapaport. Starul din NBA și-a cerut scuze dupa incident pentru limbajul folosit, acesta jignindu-l pe Rapaport pe rețelele de socializare.Actorul a publicat imagini…

- In ultima perioada, Ozana Barabancea (52 de ani) a trecut prin transformari fizice remarcabile. Decizia luata in 2017 de a-și micșora stomacul a ajutat-o sa-și schimbe nu doar infațișarea, dar și viața. Artista a reușit sa slabeasca circa 40 de kilograme, s-a apucat de sport, a facut cateva intervenții…

- Flavia Mihașan și Marius Moldovan vor deveni din nou parinți in luna mai. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Vedeta nu a luat multe kilograme in greutate și este plina de energie. Intrebata care este secretul formei sale fizice excelente,…