Dumitru Chisalița, analist din energie si presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, este de parere ca Europa mai are o luna la dispoziție, iar apoi incepe adevaratul razboi al gazului. Afirmația analistului se bazeaza pe faptul ca exista 80 de miliarde de metri cubi de gaz inmagazinat, gaz care, raportat la consumul zilnic al Europei, reprezinta o garanție pentru o perioada de o luna sau puțin peste o luna. „Suntem la sfarșitul iernii 2021-2022, Europa, la fel ca Romania, consuma in momentul de fața gazele naturale achiziționate in contractele din anii trecuți cu Federația Rusa sau cu alți…