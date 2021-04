Când va fi gata certificatul digital de vaccinare Comisia Europeana anunța ca documentul care ne va permite sa calatorim fara restricții, respectiv certificatul digital de vaccinare, ar trebui sa fie gata inainte de vara. Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a anunțat ca certificatul ar trebui sa fie gata pana pe 19 mai, cand are loc la Madrid targul de turism FITUR-2021. Vicepreședintele CE avertizeaza ca cei care nu vor avea un astfel de document „mai bine sa nu porneasca la drum” prin Europa. „Este riscant sa avansam date, dar exista momente semnalate, precum 1 iunie, inceputul verii, 17 mai, data de la care britanicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

