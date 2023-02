Când va fi gata centrala electrică de la Iernut. Termenul înaintat de Ministerul Energiei Ministerul Energiei a anunțat luni, 6 februarie, cand va fi gata centrala de la Iernut, unul dintre cele mai așteptate proiecte de generatoare de energie electrica. Centrala avea ca termen inițial de punere in functiune finele anului 2020. Guvernul nu știe exact in ce stadiu sunt lucrarile la centrala pe gaze in ciclu combinat de la Iernut, un proiect al companiei naționale Romgaz. Insa a avansat ca termen de finalizare a doua jumatate a anului viitor, conform Economica.net. Astfel, se strang patru ani de intarziere, daca acest termen va fi respectat. Guvernul a adoptat in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

