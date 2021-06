Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala din Latina, localitatea din apropiere de Roma unde Lucian Boncu a fost reținut de autoritați, a relatat despre prinderea interlopului care a parasit Romania, unde Tribunalul Timiș a emis mandat de arestare in lipsa in dosarul in care este anchetat pentru ca a ordonat asasinarea jurnalistului…

- Liderul interlop Lucian Boncu a fost dat in urmarire naționala de Poliția Romana. La mai puțin de 24 de ore dupa ce Tribunalul Timiș a emis mandat de arestare in lipsa in dosarul in care este anchetat pentru ca a ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, fotografia…

- Liderul interlop Lucian Boncu a disparut, astazi, la scurt timp dupa ce a aflat ca DIICOT a solicitat arestarea sa prin rechizitoriul in care a fost trimis in judecata fiind acuzat de faptul ca a ordonat executarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro. Boncu este acuzat de savarșirea…

- Tribunalul Timiș a motivat sentința prin care cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu au fost condamnați la inchisoare in dosarul traficului de cocaina. Sentința, care are 120 de pagini, analizeaza in detaliu fiecare acuzație adusa de DIICOT și motiveaza care sunt probele care au dus…

- Alte 1380 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (2 – Germania, 2 – Italia, 1 – Franța, 1 – Lunxemburg, 1 – Romania, 1 – Ucraina).

- Fosta Bambi, Denisa Tanase s-a imbogațit in pandemie vanzand parfumuri. Cu banii stranși ce la nunți și festivaluri pentru copii și-a deschis magazine la Bruxeles și Viena. La zece anișori induioșa cu refrenul ”Plangeam cand ii vedeam impreuna” pe care il canta cu sora sa, Raluca Tanase (sub titulatura…