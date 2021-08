Când va difuza Amazon primul episod dintr-un serial celebru Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile primului sezon au fost terminate astazi (luni) in Noua Zeelanda”, conform AFP. Actiunea, plasata in Pamantul de Mijloc, va aduce in prim plan mai multe personaje emblematice ale trilogiei. Aventurile inedite au loc “intr-o perioada de pace relativa, cu mii de ani inainte de evenimentele din cartile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

