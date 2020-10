Când va deveni obligatorie purtarea măștii împotriva noului coronavirus în spațiile deschise In ultima perioada, Romania se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19 . In acest context, autoritașile se gandesc sa impuna obligativitatea purtarii maștii de protecție impotriva virusului pandemic și in spațiile deschise. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . Deocamdata, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit doar de o recomandare a partarii maștii in exterior. „Noi avem o legislație care, in acest moment, pune obligativitatea purtarii maștii in spațiile inchise, in transportul in comun, la birouri, in școli și adaptate de fiecare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

