Stiri pe aceeasi tema

- Masini abandonate sunt considerate vehicule aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta...

- RABLA PLUS 2020. Un proiect de ordin al Ministerului Mediului doreste sa includa in categoria masinilor electrice si electrice hibride si autovehiculele folosite pentru drive-test sau demo, insa cele care nu depasesc 6.000 km parcursi si nu sunt mai vechi de sase luni.

- Autovehiculele abandonate, stationate sau parcate neregulamentar vor fi ridicate de primarie, iar proprietarii le vor putea recupera contracost, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi. El a spus ca, in acest sens, municipalitatea a achizitionat…

- Cei care isi lasa masinile sa zaca prin parcari mai mult de sase luni risca sa ramana fara ele pentru ca autoritatile au acum cadrul legal de a ridica autovehiculele considerate abandonate, conform unui act normativ ce a fost publicat recent in Monitorul Oficial.

- Noi locuri de parcare vor fi create dupa aparitia unei legi care prevede ridicarea masinilor abandonate. Proprietarii nu mai pot tine masinile nefolosite pe locul de parcare mai mult de sase luni, fata de un an cum se intampla pana acum. Legea care prevede ridicarea masinilor, promulgata de…

- O mașina este considerata abandonata daca sta nefolosita pe domeniul public timp de șase luni, fața de un an, cat era pana acum, potrivit unei legi adoptate de Parlament și promulgate vineri de catre președintele Klaus Iohannis. Conform actului normativ, sunt incluse in categoria "vehiculelor fara stapan"…

- Un vehicul va fi considerat abandonat daca a fost lasat pe drumuri sau in parcari publice mai mult de 6 luni fara ITP și asigurare RCA in vigoare, iar proprietarul nu a platit impozitul aferent, se arata intr-o lege promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a semnat…

- Perioada in care masinile pot ramane abandonate in parcarile publice a fost redusa de la un an la sase luni. Pentru restituirea unei masini abandonate si ridicate de primarie, proprietarul trebuie sa faca dovada achitarii amenzilor si taxelor, dar și a efectuarii ITP-ului. Si mașinile inmatriculate…