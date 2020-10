Când se vor muta Cleopatra Stratan și Edward Sanda împreună? Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care artista a implinit 18 ani. „Am repetat inainte sa-i dau inelul. Am repetat puțin in camera la mine pentru ca e un moment unic. Cel puțin pentru mine. Am zis ca o data in viața o sa fac chestia asta și așa o sa ramana. S-a simțit un pic in tonul meu ca aveam emoții. Nu eram foarte coerent aseara, dar m-am descurcat”, a mai spus Edward, marturisind pentru Libertatea ca a avut acordul parinților artistei pentru a face marele pas. Cand se vor muta Cleopatra Stratan și Edward Sanda impreuna? Intrebata de Pro… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

