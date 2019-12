Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anunțat ca celebrul serial ”Casa de Papel” (Fabrica de bani) va fi lansat in 3 aprilie 2020 și va avea 16 episoade. Producția spaniola marca Netflix a debutat în 2 mai 2017 și poarta semnatura regizorului Alex Pina. Serialul are în centru încercarea unui grup…

- Desi e luna cadourilor, acest decembrie serialistic pare mult mai sarac in cadouri decat fratele lui geaman de acum un an. Daca in noiembrie au aparut doi jucatori mari pe piata de filme (Apple TV+ si Disney+) si am avut o abundenta de seriale, decembrie pare luna marilor ”lenesi”. Cu toate ca inca…

- Casa Municipala de Cultura din Radauti a gazduit, in urma cu cateva zile, Balul Bobocilor de la Colegiul ,,Andronic Motrescu" (CAM) din municipiu, spectacol care a avut ca tema celebrul serial spaniol ,,Casa de Papel", reinterpretat in viziunea organizatorilor ca și ,,Casa de ...

- Inspirata de unul dintre cele mai in voga seriale ale momentului - productiaspaniola "La Casa de Papel", editia din acest an a Balului Bobocilor, de la Colegiul National de Informatica "Spiru Haret" Suceava, a sarbatorit cea mai tanara generatie de elevi a liceului printr-un ...

- Așteptarea a luat sfarșit. Știm data la care serialul Netflix YOU se va intoarce cu sezonul doi. Al doilea capitol al indragitului serial se va lansa pe 26 decembrie, deci vom avea ce anume sa vedem de Craciun. Nu, nu la „Singur Acasa” ne referim. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, trailerul...…

- Maria Simion, alaturi de designerii de la Half Of Me, a lansat in cadrul celui mai mare festival de moda al toamnei, Finest Fashion Fest, desfasurat la Palatul Brukental din Sibiu o colectie impresionanata avand ca