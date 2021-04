Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei avanseaza ideea unei testari in masa a elevilor la revenirea in scoli dupa vacanta de Pasti, in conditiile in care Guvernul are in vedere achizitionarea unor teste non-invazive pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2.

- Vacanța de Paște 2021. Sorin Cimpeanu a declarat miercuri seara ca Ministerul Sanatații a cerut vacanța prelungita pentru elevi argumentand ca in acest mod se va reduce mobilitatea. In acest context, Cimpeanu a fost intrebat daca s-a luat in considerare ca pe durata celor doua Sarbatori Pascale romanii…

- Sorin Cimpeanu a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca Ministerul Sanatații a cerut vacanța prelungita pentru a reduce mobilitatea. De altfel, situația in școli a fost, marți, ingrijoratoare, spune Cimpeanu, in condițiile in care numarul școlarilor și al angajaților infectați a fost mult mai mare…

- Ministrul Educației a public a anunțat, marți, principalele propuneri pe care la face, in actualul context epidemiologic. Sorin Cimpeanu vrea ca școlile sa ramana deschise și la o rata de infectare peste 6 la mie, Evaluarea Naționala și admiterea la liceu sa fie amanate pana dupa Bacalaureat, iar pe…

- „Anul trecut, era Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna, educatie si cercetare. Daca dam la o parte partea de cercetare si ramanem cu executia pe educatie, avem 28,276 miliarde de lei. Daca este asa (buget pe anul in curs de 31,1 miliarde de lei - n.r.), este o surpriza…

- Accesul la educatie pentru toti copiii este o prioritate absoluta, au concluzionat participantii la dezbaterea organizata de Salvati Copiii Romania, la care au participat Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, Reprezentantul Romaniei la OMS, Prof. Dr. Alexandru Rafila, Conf. Dr. Mihai Craiu, Secretarul…

- Școlile raman in regim de invațamant online cel puțin pana pe 8 februarie, decizia fiind inclusa intr-o hotarare de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența.”Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor…

- Elevii vor incepe, cel mai probabil, școala in format clasic odata cu semestrul al doilea, pe data de 8 februarie 2021. Prima vacanța programata, potrivit structurii anului școlar, va fi luata in data de 2 aprilie, inainte de Paștele catolic. Structura anului școlar in semestrul al doilea: Vacanta intersemestriala…