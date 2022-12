Când se taie panglica la containerele îngropate? Craiova nu va avea nici in acest an containere ingropate. Lucrarile la platformele de gunoi cu containere ingropate s-au incheiat de peste doua luni, dar acestea nu sunt functionale. Cu siguranta, taierea panglicii nu va avea loc pana la finele acestui an. Comisiile autoritatilor locale si judetene se ocupa de procesul de receptie. La acest moment au fost receptionate in jur de 200 de platforme din cele 438 de platforme. Locuitorii Baniei asteapta de cinci ani sa scape de platformele de gunoi urat mirositoare din preajma blocurilor. Craiovenii trebuiau sa beneficieze mult mai devreme de sistemul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazii naturali au fost deja scosi la vanzare, atat in Piata Centrala din Craiova, cat si in magazinele de bricolaj. Craiovenii au inceput deja cautarea bradului perfect, insa fiecare cauta pretul cel mai bun. In Piata Mare sunt expusi zeci de brazi, exact ca intr-o pepiniera. Acestia se afla in zona…

- Peste o suta de mii de spectatori sunt așteptați vineri, 11 noiembrie, la Craiova, la deschiderea celui mai frumos targ de Craciun din țara.Inna, Carla's Dreams, Irina Rimes, Nicole Cherry, The Motans și mulți alți artiști vor face un spectacol incendiar la Craiova, cand sunt programate premiile muzicale…

- Craiova intra in atmosfera de poveste a sarbatorilor Peste o suta de mii de spectatori sunt așteptați vineri, 11 noiembrie, la Craiova, la deschiderea celui mai frumos targ de Craciun din țara. Desemnat de European Best Destinations in primele șase cele mai frumoase evenimente de gen din Europa, Targul…

- Ieri, sute de ploiesteni au retrait bucuria de a nu se mai spala la lighean! N. Dumitrescu Dupa o lunga criza, la capatul a 80 de zile, timp in care peste 130.000 de ploieșteni care stau la bloc nu au avut apa calda menajera, societatea Termo Ploiești- unicul operator local care gestioneaza acum rețeaua…

- Drumurile judetene din Dolj au facut din nou cunostinta cu asfaltul. Este vorba de artere importante de circulatie din judet aflate in proces de modernizare incepand din toamna anului 2020, la unele dintre ele turnandu-se in prezent primul strat de asfalt. Este iar agitatie pe drumurile judetene din…

- Chitara plutitoare instalata de administratia locala pe lacul din parcul Nicolae Romanescu a disparut de cateva zile. Fiind inca o „atractie” care „se evapora”, dupa deja celebra fantana „razatoare” de langa Piata Mare din Craiova, care a fost inlaturata pentru a fi refacuta la scurt timp dupa ce a…