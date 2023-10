Stiri pe aceeasi tema

- Deși temperaturile vor crește pana la 28-29 grade Celsius sambata, ca intr-o veritabila zi de vara, de duminica vremea se schimba radical. Meteorologii anunța o racire accentuata, incepand cu nordul țarii, pentru ca de luni, 16 octombrie, valul de aer polar sa cuprinda toata Romania.

- Vreme de vara autentica la final de septembrie. Temperaturile anormal de ridicate pentru data din calendar ne vor rasfața și in urmatoarele zile. In weekend insa vremea se schimba radical.

- Furtuna care a facut prapad in Europa lovește Romania. Incepand de joi dupa-amiaza, vremea se strica in majoritatea regiunilor. Meteorologii au precizat insa ca fenomenele nu vor fi de mare intensitate.

- Vremea va fi in general frumoasa si calduroasa dupa-amiaza in regiunile vestice si sudice, in timp ce in zona de munte si in nord-estul teritoriului, izolat vor fi averse slabe, posibil insotite si de descarcari electrice. Maximele ating 33 grade Celsius.

- Inceput de toamna mai cald decat in mod obișnuit anunța meteorologii, cu cele mai ridicate valori in Campia Romana. De luni insa vremea se schimba radical. Temperaturile vor scadea accentuat, iar furtunile violente vor matura tot mai multe regiuni.

- Vremea se incalzește in weekend, insa oscilațiile de temperatura aduc furtuni violente. Meteorologii anunța un nou val de canicula la inceputul saptamanii viitoare, dar și fenomene extreme.

- Un ciclon a facut prapad in Slovenia, iar acum acesta s-a deplasat catre Romania. In primele zile ale saptamanii o masa de aer cald se va ciocni de o masa de aer rece, ceea ce va provoca fenomene extreme in țara noastra. Meteorologii se așteapta la o scadere a temperaturilor, furtuni foarte puternice…

- Valorile termice din ultimele zile pare ca prevesteau ceea ce se va intampla in continuare, conform datelor din noua alerta ANM de ultima ora. Meteorologii anunța ca furtunile lovesc in Romania, iar vremea se schimba radical. Alerta ANM de ultima ora. Doua coduri galbene de furtuni și canicula Daca…