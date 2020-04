Când se întorc elevii din România la școală! Anunțul făcut de Ministrul Educației Cand se intorc elevii din Romania la școala! Anunțul facut de Ministrul Educației Elevii și studenții sunt in vacanța forțata dupa ce autoritațile au decis sa inchida școlile și universitațile din cauza pandemiei de coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo In prezent, toți se intreaba cand vor putea reveni la cursuri. Monica Anisie, ministrul Educației, a anunțat ca nu exclude posibilitatea ca elevii și studenți sa se intoarca in salile de curs dupa sarbatorile de Paște. Cand se intorc elevii din Romania la scoala Suntem inca sub incidența decretului prin care toate cursurile,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

