Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier dramatic s-a produs luni dupa-amiaza în Suceava. Un TIR care a trecut pe roșu s-a izbit în patru mașini. Pe imaginile de pe camere de supraveghere se vede cum un copil este efectiv aruncat dintr-o mașina.

- Gruparea CSM Politehnica Iasi a anuntat miercuri ca a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale FC Politehnica Iasi, denumire sub care va activa in sezonul viitor al Ligii I, conform news.ro.“Astazi, 11 iulie 2018, CSM Politehnica Iasi a primit dreptul de utilizare a siglei…

- O femeie din Iran a fost condamnata la inchisoare pentru ca a renuntat la valul islamic in timpul unui protest. Femeia a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare. Shaparak Shajarizadeh sustine ca a fost...

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a transmis parlamentarilor europeni, miercuri, ca statele au "dreptul" de a iși crea propriul sistem legislativ, facand referire la noua lege privind funcționarea Curții Supreme de Justiție, relateaza site-ul agenției Dpa, preluata de mediafax. Premierul…

- Un barbat din comuna galateana Smardan este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce a fost depistat la volanul unei masini, desi consumase alcool si nu avea permis.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a raspuns, vineri, celor care au criticat-o pe Facebook, pentru mesajul de sustinere fața de liderul PSD, Liviu Dragnea. Carmen Dan le-a a transmis utilizatorilor retelei de socializare ca nu-si va inchide pagina, “asa cum se asteptau multi”, si nici nu…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, noul numar unu mondial, s-a impus in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata slovenului Aljaz Bedene, intr-o partida din primul tur al turneului ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 1.983.595 euro. Federer, care a castigat de noua ori…