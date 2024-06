Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile dintre retaileri, producatori si autoritati privind anumite practici incorecte in Comisia Economica a Senatului vor fi reluate saptamana viitoare cu prezenta presedintelui Consiliului Concurentei, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei, Daniel Zamfir, transmite Agerpres. „Am primit foarte…

- Reprezentantii Comisiei economice din Senat au discutat cu toti factorii decizionali despre abuzurile care se fac impotriva brandurilor romanesti de renume: magiunul de Topoloveni, branza de Ibanesti si multe altele, care sunt scoase de la raft. „Am primit foarte multe (sesizari – n.r.). Nu vreau sa…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza care vizeaza modul in care companiile aeriene stabilesc nivelul preturilor biletelor de avion pentru rutele care au plecare din Romania, conform News.ro.Analiza a fost declansata in contextul cresterilor mari ale preturilor biletelor de avion practicate de…

- Printr-un proces deschis la Curtea de Apel Timișoara, compania Cramele Recaș a dat in judecata Guvernul Romaniei, cerand suspendarea mai multor articole din legea privind sistemul de garanție-returnare. Returo Sistem de Garantie-Returnare (SGR) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor au calitatea…

- Asociația Magistraților din Romania (AMR) trage un semnal de alarma dupa decesul judecatorului Aurelian-Marian Murgoci-Luca la doar 38 de ani. Magistratul de la Curtea de Apel București, vicepreședinte al AMR, era suprasolicitat și compleșit de dosare, o situație cu care se confrunta majoritatea judecatorilor…

- Se amana extradarea fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, potrivit unei decizii de marți a Curții de Apel Bucuresti. Tot marți, judecatorii au mai decis ca frații Tate sa fie pusi in libertate. Magistratii romani…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, judecatorii stabilind ca ei sa fie pusi in libertate. Potrivit deciziei instantei, magistratii romani au fost de acord…

- "Sustin candidatura Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis , pentru functia de secretar general al #NATO .Ar fi un lucru extraordinar nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreg Flancul Estic in conditiile geopolitice extrem de complicate din acest moment. Ani de zile, noi, tarile din Centrul…