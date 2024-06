Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD si premierul Marcel Ciolacu a precizat ca, indiferent de ceea ce se va intampla la alegerile locale, cele prezidentiale vor avea loc in 15 si 29 septembrie, iar cele parlamentare pe 8 sau 9 decembrie.

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca, indiferent de ceea ce se va intampla la alegerile locale, alegerile prezidențiale vor avea loc in 15 și 29 septembrie, iar alegerile parlamentare pe 8 sau 9 decembrie.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca va candida la prezidentiale ca „la fel ca toate intrebarile de pana acum, cred ca este corect, cum spunea, e un clasic in viata – pas cu pas” si ca abordarea corecta fata de colegii sai si de romani este sa astepte rezultatele alegerilor din 9 iunie…

- In vreme ce majoritatea liderilor PSD sugereaza ideea unui candidat comun la alegerile prezidentiale, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu este de parere ca niciunul dintre cele doua mari partide, PSD si PNL, nu isi poate ”permite” sa nu aiba candidat pentru functia de presedinte al Romaniei, cel…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj, atat partenerilor politici și de guvernare cat și alegatorilor, prin care le spune ca soluția politica pentru Romania in urmatorii ani este o alianța PSD-PNL. „Daca se va ajunge la un acord politic este posibil și acest scenariu (candidat comun la prezidențiale…

- Vești bune pentru romanii din strainatate! Cetațenii din Romania, care in prezent se afla in diaspora, se pot inregistra online pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Aceștia pot accesa un site incepand cu data de 1 aprilie 2024. Iata ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe!

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca partidul este suveran si, daca acesta ii va cere sa candideze la alegerile prezidentiale, va proceda ca atare. Nicolae Ciuca a fost intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din acest an, dupa ce europarlamentarul Rares Bogdan a spus ca…

- Ministrul afacerilor externe a emis luni ordinul privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani, pentru a putea vota la alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an. Cetatenii romani cu drept de vot care au domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota anul…