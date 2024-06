Stiri pe aceeasi tema

- Un atac rusesc cu rachete a ranit peste 13 persoane in Odesa, un oras-port ucrainean deja vizat la inceputul acestei saptamani de atacuri mortale, au informat autoritatile locale in cursul noptii de miercuri spre joi.

- Gabriel, fratele lui Costel, barbatul care a disparut in urma cu aproximativ 27 de ani, a oferit detalii groaznice despre stana verișoarei! Noi informații șocante cu privire la acest caz cutremurator.

- In cazul dispariției lui Costel a intervenit și Gheorghe, fratele sau. Barbatul ar deține informații importante in acest caz. Costel ar fi lucrat la o ferma, unde și alte persoane ar fi avut aceeași soarta ca și el. Iata ce s-ar fi intamplat la acea ferma, in urma cu mai bine de 20 de ani.

- Fiul dat disparut de tatal tau a fost gasit, la scurt timp dupa ce a fost anunțata intervenția familiei sale la Acces Direct. Baiatul ar fi fost sechestrat la o stana, unde ar fi muncit cu forța. S-a intors acasa cu povești ingrozitoare.

- In perioada 1 ianuarie-31 martie a.c., in urma activitatilor derulate de catre angajatii Inspectoratetor de Politie Judetene din tara, au fost luate in supraveghere 1.996 de persoane, fata de care organele judiciare au dispus masuri prenentive, informeaza Politia Romana. „Astfel, fața de 420 de persoane…

- Cinci persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi in urma unor noi atacuri rusesti asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, informeaza News.ro.Patru persoane au murit, dintre care trei salvatori, si cinci au fost ranite intr-o 'a…

- Toader a fugit din spital unde a fost operat. Intr-o zi de luni, barbatul a fost supus intervenției, iar miercuri a disparut. De atunci, familia lui il cauta și spune ca este de negasit. Sora lui se teme ca ar fi putut pați ceva.