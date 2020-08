Când Radio România promovează munca fizică la copii de 13 ani! Dupa un drum de 9 ore cu mașina prin Romania, ascultand postul public de radio, auzi și știri și muzica bune, dar și cum sunt elogiate Armata, Biserica și primarii descurcareți. Peste toate: cum sunt lasați sa bata campii jurnaliști care stau in genunchi in fața patronilor locali și care cearta copiii ca nu muncesc de la 13 ani ”ca sa-și ia singuri tablete pentru invațamantul de la distanța”!Drum lung cu mașina prin țara noastra frumoasa. Cea mai buna acoperire o au posturile religioase și postul nostru public Romania Actualitați. Evit sfinții și dumnezeii FM, raman pe RRA. Postul public mi-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

