Intr-o vreme cand „Fara penali in funcții publice" rasuna ca un ecou pe culoarele politicii, realitatea dura creeaza fisuri in fundația de principii a USR. Cel mai proaspat exemplu al distrugerii mirajului integritații useriste este cel al viceprimarului municipiului Brașov, Flavia Boghiu. Aceasta se afla, in prezent, in centrul unei urmariri penale instrumentata de Direcția […]