Un tanar din Obrejița va raspunde in fața instanței pentru mai multe infracțiuni comise in perioada in care era minor, toate la regimul rutier. Acesta a fost trimis in judecata pentru conducere fara permis și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, „aventurile” la volan datand din anul 2017. Inițial, ancheta a demerat inclusiv […] Articolul Cand parinții nu-s acasa… copiii iau mașina din curte și conduc fara permis apare prima data in Monitorul de Vrancea .