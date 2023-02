Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea este una dintre cele mai iubite apariții din mediul online și nu numai. Soția lui Flick ii ține la curent cu tot ceea ce face pe cei aproape 300.000 de urmaritori pe care ii are pe rețelele de socializare și impartașește cu ei momente importante din viața ei. De aceasta data, bruneta s-a…

- Denisa Filcea a fost criticata in mediul online pentru ținuta provocatoare pe care a ales sa poarte, iar soția lui Flick a primit un val de critici in mediul online. Frumoasa bruneta și-a etalat formele pe rețelele de socializare purtand o rochie decoltata. Iata ce mesaj le-a transmis Denisa Filcea…

- Flick este un romantic in relația cu soția sa, Denisa Filcea. Acesta o surprinde pe partenera sa in mod frecvent, iar fanii raman fara cuvinte. Barbatul a facut un gest neașteptat și astazi, iar buchetul de flori a fost pe placul soției.

- Denisa Filcea le-a dezvaluit oamenilor din mediul online ce studii are, asta dupa ce a fost intrebata de urmaritorii din mediul online. Soția lui Flick a raspuns la una dintre cele mai mari curiozitați ale oamenilor, avand in vedere ca a atras din ce in ce mai mulți fani de cand a devenit celebra.

- Mai sunt doar cateva ore pana la Revelion, iar vedetele s-au pregatit cum se cuvine pentru a marca noaptea dintre ani. La fel se poate spune și despre Denisa Filcea. Soția lui Flick le-a marturisit fanilor ca prefera un meniu diferit fața de tradiționale preparate, care nu lipsesc de pe mesele romanilor.

- A nascut in urma cu șase luni, iar acum soția lui Flick vorbește despre cel de-al doilea copil. Mai mult decat atat, Denisa susține ca sarbatorile sunt diferite de cand a devenit soție. Aceasta a facut, de curand, dezvaluiri pentru Antena Stars.

- Este motiv de bucurie in familia lui Flick și asta pentru ca fiica lui și a Denisei Filcea a spus primul ei cuvant. Soția fostului om de radio a impartașit toata emoția traita cu fanii ei de pe rețelele de socializare personale. Iata care a fost primul cuvant spus de micuța Eva Maria, dar și ce a marturisit…

- Denisa Filcea a primit cadouri scumpe de Moș Nicolae, pe care nu a ezitat sa le publice pe rețelele de socializare. Flick și soția lui se rasfața reciproc cu orice motiv, iar acesta a fost unul dintre cele mai așteptate din acest an. Mai mult, in acest an, le-a fost alaturi și fiica lor, Eva Maria.