Când ne va părăsi frigul? ANM a emis prognoza meteo pe 4 săptămâni Prognoza meteo, valabila in urmatoarea perioada, arata ca vremea incepe sa se incalzeasca, de saptamana viitore, cand temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat cele specifice pentru aceasta perioada. ANM a publicat estimarile meteo pentru perioada 06 februarie – 06 martie: Prognoza meteo in saptamana 06.02.2023 – 13.02.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica negativa mai accentuata in regiunile centrale. Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

