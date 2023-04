Aveau viața perfecta sau așa au crezut pana intr-o zi cand totul s-a naruit și s-a transformat in cioburi, lacrimi și durere. In urma cu doi ani, in pragul Craciunului, Cristina, o tanara mamica se stingea la doar 29 de ani, la doar cateva ore dupa ce aducea pe lume un baiețel. Era al doilea copil al cuplului din Corabia, județul Olt.