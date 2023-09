Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost depistati, luni, de politisti conducand sub influenta alcoolului si a drogurilor si avand dreptul de a conduce vehicule suspendat. Unul dintre barbati, in varsta de 21 de ani, circula cu masina pe Strada Stefan cel Mare din municipiul Vaslui, in noaptea de duminica spre luni, si…

- Doi dambovițeni testați cu aparatul etilotest și pentru care aparatul a aratat o alcoolemie mai mare decat 0.08 au demonstrat ca poliția s-a inșelat. Unui dintre ei, un tanar din Dragomirești spune ca nu consuma niciodata alcool. A fost oprit de poliție pe data de 26 iulie in municipiul Targoviște.…

- Omul de afaceri Ștefan Mandachi relateaza o experiența traita pe aeroportul Otopeni, din București. El explica faptul ca a lasat mașina in parcarea aeroportului și cand a revenit in țara, dupa 6 zile, a constatat ca avea de platit pentru parcare suma de 2600 de lei. Afaceristul susține ca a platit suma,…

- Eveniment Un tanar din Poroschia a refuzat testarea cu aparatul Drugtest / Dupa recoltarea de probe biologice la spital, s-a ales cu dosar penal iulie 31, 2023 09:54 Sambata, 29 iulie, ora 21.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria -Biroul Rutier au oprit pentru control, in comuna…

- Un șofer din localitatea Galicea a intrat intr-un cap de pot apoi s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Incidentul s-a intamplat pe DN67A intre Strehaia și Motru. Polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu ranirea unei…

- Atunci cand calatorești cu avionul, una dintre preocuparile majore este parcarea mașinii tale. De multe ori, gasirea unui loc de parcare convenabil și sigur poate fi o provocare. Din fericire, exista o soluție tot mai populara și eficienta: parcarea cu serviciu de transfer la aeroport. In acest articol…

- Șef BNR, despre controalele ANPC: „Un monument de ignoranta”. Reprezentanții ANPC anunța ca saptamana viitoare vor veni cu explicații pentru decizia lor și cum ar trebui sa se calculeze ratele lunare, care s-au dublat in ultimul an. „Cea mai recenta dintre deciziile pe care le-a luat ANPC in legatura…

- La data de 22 iunie a.c., in jurul orei 03.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 5 Politie au identificat un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe aleea Albatrosului, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor psihoactive.Barbatul a fost…