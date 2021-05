Când începe vaccinarea împotriva Covid-19 a copiilor sub 16…

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, Valeriu Gheorghita, a declarat vineri, la Targu-Mures, ca este posibil ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa acorde, luna viitoare, autorizarea pentru vaccinarea copiilor cu varste sub 16 ani. „Este important sa avem autorizarea de la Agentia Europeana a Medicamentului. Posibil ca in urmatoarea luna sa se acorde aceasta autorizare, moment de la care avem deja suficiente doze si putem incepe fara intarziere acest proces de vaccinare folosind logistica actuala, organizarea actuala. Nu vad un impediment in a avea o activitate…