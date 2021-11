Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ''Rabla pentru Electrocasnice'' incepe vineri, la ora 10:00, anunta Administratia Fondului pentru Mediu, pe pagina sa de Facebook.

- Inscrierile pentru programul Rabla pentru Electrocasnice, ediția de sarbatori, incep vineri. Programul are un buget de 34 de milioane de lei. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului, Tanczos Barna care a prezentat calendarul programului Rabla pentru Electrocasnice, ediția de sarbatori. „Avem o veste…

- Bugetul alocat este de 34 de milioane de lei, iar romanii primesc vouchere de 400 de lei pentru mașini de spalat vase și rufe, frigidere, aparate de aer condiționat sau televizoare. Se acorda și 500 de lei pentru achiziția unui laptop nou, dar și 300 de lei pentru tablete.Pentru laptopuri și tablete,…

