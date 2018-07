Stiri pe aceeasi tema

- Noua emisiune pe care Catalin Cazacu o prezinta la Kanal D, Cash taxi, va fi difuzatp incepand de la sfarșitul acestei luni. Incepand din 30 iulie, de la ora 22:30, telespectatorii vor avea parte in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 22:30, de o calatorie inedita, alaturi de cel mai simpatic…

- Dincolo de imaginea de barbat dur pe care si-a facut-o la „Exatlon”, Catalin Cazacu este in fapt un om sensibil, pe care povestile de viata ale celor din jur il impresioneaza profund. Fostul concurent este purtat intr-un carusel al emoțiilor la filmarile pentru „Cash Taxi”, emisiunea care va incepe…

- Catalin Cazacu este noul prezentator Kanal D. Si-a dorit foarte mult sa continue sa lucreze in televiziune dupa terminarea show-ului Exatlon. Acum va prezenta o emisiune interactiva in care va da bani oamenilor. S-a scris in presa depre motociclist ca ar avea inca o ocupatie, aceea de taximetrist, insa…

- Catalin Cazacu, unul dintre cei mai iubiti “Faimosi” de la Exatlon, multiplu campion la motociclism, are si o ocupatie secreta. Vulturul este, mai nou, prezentator TV. Va intrebati de la ce a pornit totul? Catalin Cazacu va prezenta, in curand, la Kanal D, show-ul concurs „Cash Taxi”, un format international…

- "Va fi mai bun pentru faptul ca emisiunea a fost foarte curata si foarte reala. De aceea, telespectatorul a fost prins de poveste si de actiunea din Republica Dominicana", a declarat Corina Diaconescu, potrivit click.ro. Citeste si Catalin Cazacu de la Exatlon, prezentator de la Kanal D. Ce…

- Dupa cursa de anduranta de la „Exatlon”, campionul de motociclism viteza porneste intr-o altfel de cursa, tot la Kanal D. Este vorba despre „Cash Taxi”, cel mai nou show concurs de la postul turcesc, al carui prezentator va fi Catalin Cazacu. „Cash Taxi” („Cash Cab” – titlul original) este un format…

- Catalin Cazacu a prins gustul televiziunii! Fostul „faimos” de la Exatlon, multiplu campion la motociclism, are acum o noua ocupație. Sportivul este cel mai nou prezentator de la Kanal D. Cazacu este foarte incantat de acest proiect și abia așteapta sa vada reacția fanilor lui. (Promotiile zilei la…

- Mai sunt cateva zile pana la finala „Exatlon“. Castigatorul competitiei de la Kanal D, care pleaca din Republica Dominicana cu premiul de 100.000 de euro, se va alege, in direct, miercuri, 23 mai. Echipa Faimosilor a ramas in picioare cu un singur concurent – Vladimir Draghia, in timp ce Razboinicii…