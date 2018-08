Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) reacționeaza și vine cu o replica pentru Darius Valcov, cel care spunea ca randamentul la Fondurilor de pensii private este in scadere pentru ca aceștia au investit masiv in acțiuni la compania RCS&RDS, care se duce in cap la bursa.Citește…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca polițiștii care l-au saltat din trafic pe șoferul cu numerele ”M..E PSD” au acționat la ordinul lui Carmen Dan, cea care a considerat ca așa ii face un serviciu lui Liviu Dragnea. Ponta arata ca in ultima perioada s-a uitat la emisiunile lui Liviu Dragnea…

- In buna masura prin reformarea partidelor se intelege o infuzie de tineret. Printre primele partide carora li s-a cerut insistent sa se reformeze, mai ales in sensul de a se moderniza, a fost PSD. Prima masura a fost luata de Adrian Nastase. A fost primul premier care a dus in guvern elemente tinere,…

- Darius Valcov, consilier personal al premierului Viorica Dancila, a anunțat, vineri seara, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca ar fi un ordin pentru ca Liviu Dragnea sa ajunga in pușcarie pana la 1 septembrie.”Intrebați-l pe Victor Ponta daca FMI a cerut sa fiu scos…

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- „Liviu Dragnea a incercat sa faca blat cu Sistemul pentru a nu fi condamnat!” Afirmația șocanta a fost susținuta, din nou, de fostul șef al lui Dragnea și partener in grupul „Noi suntem Statul!”, Victor Ponta.

- Liviu Dragnea a lansat un atac dur fata de cei care au criticat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, spunand ca nu se poate lua dupa ce spun "sobolanii", facand din nou referire la Victor Ponta. Replica a venit cand jurnalistii l-au pus sa comenteze afirmatia facuta de…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a avut un derapaj fața de Victor Ponta, numindu-l ”șobolan”. Aceeași remarca a facut-o și la adresa unui alt fost premier din Partidul Social Democrat. Motivul? Mai mulți parlamentari au inceput sa plece din partidul pe care-l conduce și sa adereze catre noua formațiune…