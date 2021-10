Stiri pe aceeasi tema

- Discutam cu cineva, o … cunoștința, partizan declarat al liberalilor (fara a fi și membru in partid), care incerca sa ma convinga sa am o parere vizavi de ce se-ntampla in politichia romaneasca. Pesemne ca l-am enervat cand i-am spus ca nu prea ma intereseaza subiectul. De altfel, este raspunsul pe…

- Pe zi ce trece vad tot mai multe opinii ale unor persoane așa-zis avizate care ne cearta pentru faptul ca “nu credem” in virusul pandemiei. Medici, autoritați administrative, organe de presa, rețele sociale, influenceri ne amenința cu Infernul bolii in cazul in care nu ne convertim la noua religie a…

- 30 de ani de la inundațiile devastatoare din bazinul raului Tazlau, pe Valea Muntelui și in toata zona Moinești – Onești din județul Bacau, 28/29 iulie 1991 In numai o ora și jumatate s-au inregistrat precipitații de 96 l/mp la stația hidrotehnica de la Lucacești, și de 149 l/mp la stația de la Livezi,…

- Netflix a scos in lume, in acest an, ,,Jafuri celebre”; film documentar. In doua dintre episoade, ,,Jaful de whisky”, filmul prezinta furturile de whisky Pappy Van Winkle, de la distileria Bufallo Trace, din Frankfort, Kentucky. Sustras/ furat din distilerie de catre angajați, in urma cu puțini ani,…

- Guvernul Cațu, fara nici o explicație, a achiziționat 120 de milioane doze de vaccin anticovid, conform declarației ex ministrului de finanțe, Alexandru Nazare. Nu știm pentru ce și cu ce preț. Deja virusul COVID a suferit mutații pe care vechiul vaccin nu le poate acoperi. Dar putem banui scopul daca…

- La mai puțin de doua saptamani de la alegerile pentru organizația județeana a PNL, la care a fost invitat și președintele Ludovic Orban, liberalii bacauani au decis sa nu-l mai susțina pe acesta pentru funcția de președinte al partidului, ci pe Florin Cițu. Decizia a fost anunțata de noul președinte…

- Din aceasta saptamana, bacauanii care au interes pentru a ajunge in Italia folosind avionul au o noua opțiune. Este vorba despre un zbor nou catre Bolognia, direct din Bacau. Calatoria este asigurata de compania aeriana Wizz Air, in fiecare zi de miercuri și duminica. Reprezentanții companiei ii sfatuiesc…

- • mai mulți sateni au amenajat un loc public de unde oricine poate lua slatina pentru nevoile din gospodarie De puțin timp, cine trece prin comuna Sarata poate lesne observa ca, in apropierea bailor din localitate, a fost amenajata o cișmea prin care curge binecuvantata apa izvorata din adancuri. E…