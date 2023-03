Dupa ce a tinut America cu sufletul la gura timp de zece zile, ipotetica inculpare a lui Donald Trump intr-un dosar de cumparare a tacerii unei actrite de filme porno nu ar trebui sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie, relateaza presa miercuri, potrivit Agerpres.

Fostul lider de la Casa Alba, care viseaza sa revina acolo in 2024, urmeaza sa raspunda in fata justitiei statului New York si a procurorului pentru Manhattan, Alvin Bragg, pentru o plata de 130.000 de dolari catre actrita si realizatoarea de porno Stormy Daniels.

