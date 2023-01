Stiri pe aceeasi tema

- Un contract de lucrari estimate la peste 160 de milioane de lei a fost relansat in licitatie. La prima runda, incheiata in decembrie, nu a atras nicio oferta. De remarcat ca cealalta parte din pachetul scos la licitatie – cu o valoare de pornire de 36,78 milioane de lei – a atras trei oferte, aflate…

- Sute de oameni au asteptat chiar si 15 ore in terminalul aeroportului din Suceava, dupa ce majoritatea zborurilor care trebuiau sa aterizeze sau sa decoleze marți și miercuri au fost anulate sau relocate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Ceata densa a facut imposibila aterizarea avioanelor,…

- Pe cele 11 grupe de trasee incluse in Programul de transport public judetean au fost depuse in total 23 de oferte. Licitatia lansata in acest sens la sfarsitul lunii octombrie, de la o valoare totala estimata de 1,25 miliarde de lei, vizeaza atribuirea celor 92 de trasee din judet pe o perioada de 6…

- Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania afirma, joi, ca, prin actuala forma a Legii bugetului de stat, ”Coalitia de Guvernare blocheaza proiectele majore de finantare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politistii din comuna Costuleni, judetul Iasi, au identificat un tanar care, pe fondul consumului de alcool, a furat o masina parcata cu cheile in contact. Barbatul nu detinea permis de conducere. Acesta a fost retinut 24 de ore, apoi aresat preventiv pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele…