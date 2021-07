Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul primului eveniment WitcherCon, Netflix a anunțat data lansarii și primele imagini din viitorul film ”The Witcher: Nightmare of the Wolf”, care va avea premiera luni, 23 august 2021. Lungmetrajul anime ”The Witcher: Nightmare of the Wolf” spune povestea lui Vesemir, un tanar și indrazneț witcher,…

- Dezvaluit in cadrul primului eveniment WitcherCon, Netflix a anunțat ca ”The Witcher: Sezonul 2” va avea premiera vineri, pe 17 decembrie 2021. Mult așteptata veste a fost prezentata in cadrul panelului „Deck of Destiny” la WitcherCon, alaturi de membrii distribuției Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi…

- La mai bine de 2 ani de la finalul Game of Thrones, fanii s-au regasit intr-un alt univers fantastic mulțumita ecranizarii realizate de Netflix, ”The Witcher”. Așa ca fanii seriei au primit azi o veste buna: vine la București Anna Shaffer, cea care o interpreteaza pe vrajitoarea Triss Merigold, unul…

- Netflix și CD Projekt Red au anunțat astazi programul pentru viitorul eveniment global dedicat fanilor, WitcherCon, primul eveniment multi-format dedicat universului ”The Witcher”. Organizatorii anunța ca evenimentul va gazduit de Julia Hardy și va aduceconținut special cu informații in premiera despre…

- Comedia „Fatherhood”, cu Kevin Hart in rol principal, noi episoade din serialele „Lupin” si „Too Hot to Handle” se numara intre premierele Netflix din luna iunie, conform news.ro Initial programat sa fie lansat in cinematografe de Sony, „Fatherhood” spune povestea unui barbat care se gaseste…

- Capcom a organizat ieri un eveniment special dedicat francizei Resident Evil, in care a oferit mai multe detalii despre noul joc ( Resident Evil Village ), precum și noi informații despre serialul și filmul aflate in producție la Netflix, care vor aparea in curand. De altfel, serialul a primit și un…