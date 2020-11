Când ar putea lansa India primul vaccin anti-Covid Vaccinul indian impotriva Covid-19 ar putea fi lansat februarie 2021. Ultima etapa a studiilor clinice incepe luna aceasta. Vaccinul va fi lansat cu cateva luni mai devreme decat se estima, conform Reuters. Bharat Biotech, o companie privata care dezvolta vaccinul COVAXIN impreuna cu Consiliul guvernamental Indian de Cercetare Medicala (ICMR), anunțase ca vaccinul urma sa fie lansat abia in al doilea trimestru al anului viitor. „Vaccinul a demonstrat eficacitate(….)Se așteapta ca pana la inceputul anului viitor, februarie sau martie, sa fie disponibil”, a spus insa joi cercetatorul ICMR Rajni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

