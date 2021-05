Când apare platforma Disney Plus în România Disney Plus , platforma care a fost lansat in 2019, va fi inaugurat in Romania in 2022 sau in 2023. In acest moment, aplicația se deruleaza in aproape 60 de țari. Oferta prezentata este extrem de bogata si de variata, cu productii realizate de Disney, Pixar, National Geographic, Star Wars si Marvel. 15 miliarde de dolari este suma pe care o va investi Disney in content in urmatorii ani, dar investitia va fi repede amortizata. Disney Plus are deja o suta de milioane de abonati in toata lumea. Cum se poate vedea totuși Disney Plus Doritorii au nevoie de un serviciu de tip VPN, de pe App… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

