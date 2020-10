Cand ai nevoie de o agentie de marketing pentru promovarea business-ului tau in online? Prezenta in mediul online a business-urilor este bazata pe diverse obiective, printre care se numara: obtinerea brand awareness-ului sau a notorietatii, generarea de continut de calitate si relevant, interactiunea productiva cu clientii, generarea de lead-uri si, in final, cresterea conversiilor si a vanzarilor.



Indiferent daca organizatiile se adreseaza unui segment de piata B2B (clientii lor fiind astfel firmele) sau B2C (clientii acestora fiind persoanele fizice), online-ul este un mediu in care clientii potentiali activeaza, consuma continut si, deseori, iau decizii de cumparare.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

