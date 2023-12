Cancerul pulmonar începe cu o tuse persistentă și la fumatori, și la nefumători! Și fumatorul și nefumatorul care prezinta o tuse persistenta, trebuie sa consulte medicul de urgența, transmite dr. Andra Stancu, oncolog. Fumatul este un factor de risc pentru orice tip de cancer, nu doar pentru cancerul bronhopulmonar. In plus, fumatul nu este singurul factor de risc, la acesta adaugandu-se expunerea la multe alte substanțe nocive, fumatul pasiv, instoricul familial de tumori pulmonare. ”Foarte mulți pacienți se gandesc ca au acea tuse a fumatorului și ca nu este nimica rau cu ei. Trebuie sa mearga la un pneumolog, sa faca o radiografie pulmonara simpla daca observa ca tușesc,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Elena Popovici, medic primar Hematologie la Spitalul Coltea din Capitala, a atras atentia ca fumatul poate fi un factor pentru aparitia cancerelor hematologice. Medicul a explicat si ca, dupa pandemia de Covid, foarte multi pacienti s-au prezentat la medic cu cancere in stadii avansate, ei…

- Campania ”Pune intrebarea potrivita”, inițiata de Federația Asociațiilor Bolanvilor de Cancer (FABC), are ca obiectiv eliminarea stigmatizarii și invinovațirii bolnavilor de cancer pulmonar, dar și imbunatațirea accesului la tratamente eficace. „Stigmatizarea implica faptul ca unii oameni merita…

- • In Romania, aceasta afecțiune reprezinta cel mai frecvent tip de cancer si este pe primul loc in topul deceselor cauzate de cancer Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) lanseaza campania “Pune intrebarea potrivita!”, care are ca scop schimbarea perceptiilor si atitudinilor legate de cancerul…

- Presedintele Colegiului Medicilor Romania, Daniel Coriu, a declarat ca este nevoie de un sistem modern de transfuzii in Romania, intrucat pacientii au nevoie urgenta de produse de sange, iar unii dintre acestia isi pot pierde viata in lipsa acestor, potrivit Agerpres. „Avem nevoie de un sistem modern…

- Un nou scandal a izbucnit in Germania, unde 12 companii din industria avicola se afla in centrul unui imens scandal, fiind suspectate ca au schimbat angajați intre ele, folosind contracte fictive. In urma cu cateva zile, peste 430 de vameși au participat la o ampla operațiune care a vizat percheziții…

- Cancerul pulmonar este o boala silentioasa care, nedepistata la timp, poate fi fatala. Pericolul de imbolnavire creste dupa 55 de ani. La Timisoara, medicii au inceput o campanie de informare a populatiei cu privire la simptomele acestei maladii si factorii care duc la declansarea ei.

- Doi pacienți cu același tip de cancer și aceeași localizare pot avea nevoie de tratamente personalizate, deoarece mutațiile care apar in aceste cancere vor fi diferite. Pentru identificarea unui tratament țintit, este de ajutor testarea genomica. Cancerul apare si se dezvolta in corp in urma unor mutatii…

- Medicamentele s-au scumpit cu 20,7% intr-o singura luna, in august fata de iulie, releva datele Institutului National de Statistica privind inflatia si evolutia preturilor de consum. Medicamentele reprezinta categoria de produse cu cea mai mare crestere raportata pe indicatorii de pret din august, fata…